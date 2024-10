Nie Fabian Drzyzga, a Michał Kędzierski. Włosi prostują informacje

Co ciekawe, początkowo włoski portal zapowiadał transfer zupełnie innego polskiego siatkarza. Z Piacenzą połączył Fabiana Drzyzgę, dwukrotnego mistrza świata. Co łączyło go z Kędzierskim? Być może do pomyłki doszło dlatego, że w poprzednim sezonie obaj byli rozgrywającymi Asseco Resovii. Volleyball.it sprostował jednak informację i przeprosił za pomyłkę.