Zaskakujący transfer lidera. Powrót włoskiej gwiazdy do polskiej ligi

ŁKS Commercecon jest liderem Tauron Ligi, a w piątek wygrał derby Łodzi. Podopieczne trenera Alessandro Chiappiniego pokonały Grot Budowlane 3:0. Okazuje się, że to nie jest ostatni powód do radości, którzy fani dostaną w najbliższych dniach. Wiele wskazuje na to, że do zespołu trzykrotnych mistrzyń Polski wróci gwiazda i ulubienica kibiców.