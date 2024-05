Zaskakujący transfer brazylijskiej gwiazdy. Kontrowersyjny kierunek

Yoandy Leal to siatkarz dobrze znany polskiej publiczności. Brazylijczyk o kubańskich korzeniach doskonale radził sobie w Lidze Narodów w 2022 roku. Jego forma od tamtego czasu zaczęła jednak spadać i ostatniego sezonu w Piacenzie nie mógł zaliczyć do udanych. Siatkarz po latach we włoskiej lidze opuści Italię i przeniesie się gdzie indziej. Transfer został już potwierdzony, a kierunek może zaskoczyć.