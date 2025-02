Zaskakujący komunikat ws. Michała Winiarskiego. Kontrakt do 2030 roku

Zrobił to w sposób dość charakterystyczny. - Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Ja też kończę karierę reprezentacyjną - powiedział w jednym z wywiadów zawodnik, który miał za sobą bardzo udany turniej reprezentacyjny. Trzy lata później zakończył całkowicie grę w siatkówkę.

Winiarski przedłużył umowę z Aluronem. Kolejne pięć lat razem

Od tego momentu rozpoczął przygotowywania do kariery trenerskiej. Najpierw był w sztabie Skry Bełchatów, a od 2019 roku samodzielnie prowadził Trefl Gdańsk , a trzy lata później związał się z Aluronem CMC Warta Zawiercie oraz reprezentacją Niemiec. W obu tych miejscach sprawdza się naprawdę bardzo dobrze.

Umowa z kadrą Niemiec obowiązuje do 2028 roku. Jak się okazuje, ta z Aluronem będzie jeszcze dłuższa. Zespół z Zawiercia oficjalnie poinformował bowiem, że Winiarski będzie szkoleniowcem "Jurajskich Rycerzy" aż do 2030 roku. "Michał Winiarski pozostaje trenerem Aluron CMC Warty Zawiercie. Nasz szkoleniowiec przedłużył kontrakt aż do 2030 roku" - czytamy w oficjalnym komunikacie.