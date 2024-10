Zaskakujące sceny w czasie meczu PlusLigi. Trenera aż zamurowało

Ślepsk Malow Suwałki z kolejnym zwycięstwem w siatkarskiej PlusLidze. Tym razem podopieczni trenera Dominika Kwapisiewicza pokonali 3:1 PSG Stal Nysa, mimo że musieli podnieść się po nieudanym pierwszym secie. Groźną bronią Ślepska we własnej hali była przede wszystkim zagrywka, dzięki której było im również łatwiej ustawić blok. Ślepsk, przynajmniej do niedzieli, wskakuje do czołowej ósemki PlusLigi. PSG Stali tym razem nie mógł pomóc Michał Gierżot, jeden z liderów drużyny.