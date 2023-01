Artur Szalpuk zadebiutował w reprezentacji Polski w 2015 roku i chociaż nie jest już regularnie powoływany do kadry , to ma na swoim koncie kilka znaczących sukcesów. Zawodnik Projektu Warszawa sięgnął z "Biało-Czerwonymi" po mistrzostwo świata w 2018 roku i brązowy medal mistrzostw Europy rok później, a w dorobku ma także brąz Ligi Narodów.

Nietypowy pierwszy dzień Szalpuka w reprezentacji Polski

Jak się okazuje, okoliczności debiutu Szalpuka w kadrze były dość nietypowe, co sam zainteresowany przyznał w programie "Volley Break". Pierwszego dnia zgrupowania zawodnik, podobnie jak koledzy z drużyny, został przebadany alkomatem . - Wykazał pół promila alkoholu - przyznał. - Byłem tam z Mateuszem Bieńkiem, ale on szybko wyszedł, żeby nie dostać rykoszetem - zażartował.

Przyjmujący wyjaśnił, że wcześniej płukał usta płynem na bazie alkoholu. - Po chwili przepłukałem usta wodą, poczekaliśmy 10 minut i "wydmuchałem" zero. Właściwie to do teraz wszyscy wspominają mój debiut w kadrze z uśmiechem - zdradził.