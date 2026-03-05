Zaskakujące doniesienia ws. Magdaleny Stysiak. Ogromna zmiana w życiu siatkarki

Magdalena Stysiak seniorską karierę zaczynała w Chemiku Police, tam jednak spędziła tylko kilka miesięcy, po czym przeniosła się do Grota Budowlanych Łódź. Jej przygoda z polską ligą nie potrwała długo, już w 2019 roku utalentowana siatkarka przeniosła się do Włoch, w Italii rozegrała w sumie dwa sezony. Przed niemal trzema laty ogłosiła odejście z Vero Volley Monza i przeprowadziła się do Turcji w poszukiwaniu nowych wyzwań.

Zawodniczka występująca na pozycji atakującej podpisała kontrakt z Fenerbahce Stambuł, jednak przygody w tym klubie nie zaliczy do najbardziej udanych. Wprawdzie wywalczyła mistrzostwo Turcji, krajowy Puchar i Superpuchar, ale po obiecującym początku w nowym zespole musiała ustąpić miejsca wracającej do drużyny Melissie Vargas.

Stysiak problemy z regularną grą miała także w kolejnym sezonie, już w styczniu 2025 roku zaczęły pojawiać się doniesienia, że jej dni w Fenerbahce są policzone. I ostatecznie do zmiany barw klubowych doszło, Polka przeniosła się do Eczacibasi Dynavit Stambuł, gdzie nie musiała martwić się już o to, że któraś z wielkich gwiazd "wygryzie" ją ze składu.

Magdalena Stysiak gra w Turcji. To wkrótce może się zmienić

Pierwsze skrzypce w tym zespole w sezonie 2025/2026 gra jednak Ebrar Karakurt, turecka przyjmująca jest najskuteczniejszą siatkarką Eczacibasi, do tej pory wywalczyła 363 punkty. Stysiak jest drugą najlepiej punktującą zawodniczką zespołu, ma w swoim dorobku 304 "oczka" i w klasyfikacji uwzględniającej wszystkie siatkarki grające w lidze ustępuje miejsca dziewięciu innym atakującym, w tym swoim rodaczkom, Julii Szczurowskiej i Malwinie Smarzek.

Reprezentantka Polski nie może więc zaliczyć trwającego sezonu do najbardziej udanych, jednak wydawało się, że zdecyduje się na pozostanie w Turcji, by w kolejnej kampanii powalczyć o poprawienie swoich statystyk. Tak się jednak nie stanie, a przynajmniej taki wariant sugeruje brazylijski serwis Melhor do Volei, który w serwisie X obserwuje 115 tys. użytkowników. Właśnie ten portal poinformował, że... Stysiak w sezonie 2026/2027 zagra w Brazylii.

"Osasco São Cristóvão Saúde pozostaje aktywny na rynku transferowym i właśnie sfinalizował transfer polskiej atakującej Magdaleny Stysiak na nadchodzący sezon" - czytamy.

25-letnia, mierząca 203 cm wzrostu zawodniczka dołącza do drużyny z São Paulo jako jedna z kluczowych zawodniczek ofensywnych i wzmacnia skład po występach w ważnych europejskich klubach i reprezentacji Polski. Obecnie gra w tureckim zespole Eczacibasi Dynavit

Co ciekawe, to właśnie w tym klubie w sezonie 2022/2023 występowała Malwina Smarzek, która sezon w Brazylii zwieńczyła wywalczeniem trzeciego miejsca w mistrzostwach kraju. Przed rokiem drużyna Osasco São Cristóvão Saúde sięgnęła z kolei po upragniony tytuł.

Rozwiń

Magdalena Stysiak AA/ABACA/Abaca/East News East News

Magdalena Stysiak Marcin Golba AFP

Malwina Smarzek i Magdalena Stysiak ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Paweł Halaba - najlepsze akcje MVP meczu Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów Polsat Sport