Aleksander Śliwka w polskiej siatkówce klubowej wygrał już wszystko, co było do wygrania. Razem z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle sięgał po mistrzostwo kraju i krajowy puchar oraz superpuchar, trzykrotnie wygrywał też Ligę Mistrzów. Jest kapitanem aktualnych wicemistrzów Polski, a tę zaszczytną funkcję pełnił również w reprezentacji , gdy podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk zastępował w tej roli kontuzjowanego Bartosza Kurka.