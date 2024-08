Martyna Grajber-Nowakowska przed rokiem zdecydowała się na dużą zmianę w swojej karierze. Siatkarka przez lata występująca na pozycji przyjmującej po wyjeździe do ligi włoskiej wróciła do kraju, ale w Chemiku Police, do którego wróciła po dwóch latach przerwy, występowała jako libero.