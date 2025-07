Zapadła decyzja ws. przyszłości Lavariniego. To musiało się tak skończyć, już oficjalnie

Do gry naszych zawodniczek w tegorocznej Lidze Narodów nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń. Pomimo pewnego miejsca w finałowej ósemce, które z urzędu przypadło organizatorom, "Biało-Czerwone" świetnie spisywały się w fazie interkontynentalnej. Przed ostatnim turniejem miały na koncie zaledwie jedną porażkę. W Azji co prawda aż dwukrotnie schodziły z boiska na tarczy, lecz finalnie dało to lokatę tuż za podium w tabeli.

Z dumą poczynaniom podopiecznych przyglądał się Stefano Lavarini. "Zebraliśmy trochę doświadczeń, trochę lekcji, rozegraliśmy kilka bardzo dobrych spotkań. Popełniliśmy kilka błędów, czasami słabo wchodziliśmy w mecz i potrafiliśmy się odbudować. Staramy się nauczyć tego, by za każdym razem dobrze rozpoczynać mecze, ale też radzić sobie z przeciwnościami. To część procesu" - przyznał po ostatnim meczu. I przed nim oraz jego siatkarkami najważniejszy moment zmagań, a więc współzawodnictwo w Atlas Arenie.

Stefano Lavarini zostaje w Vero Volley Milano. To będzie jego drugi rok w Mediolanie

Do łódzkiej imprezy Stefano Lavarini przystąpi z czystą głową. We wtorkowe popołudnie oficjalnie ubyło mu jedno zmartwienie. Związane one było z dalszą przyszłością jeśli chodzi o siatkówkę klubową. Minioną kampanię szkoleniowiec pochodzący z Italii spędził we własnej ojczyźnie, prowadząc Vero Volley Milano. I misja ta będzie kontynuowana, o czym poinformowano w mediach społecznościowych mediolańskiej drużyny. "Wielki trener", "Powodzenia" - cieszą się podekscytowani kibice w komentarzach.

Co ciekawe, w sztabie Stefano Lavariniego znajdzie się choćby jeden z naszych rodaków. Mowa o Kacprze Dudzie, uznanym statystyku. W przeszłości pracował on między innymi w Chemiku Police. Obecnie jest także częścią kadry pań. Obaj specjaliści, zanim udadzą się na Półwysep Apeniński, mają do wykonania jeszcze obowiązki związane z "Biało-Czerwonymi". Po finałach Ligi Narodów na zawodniczki czekają mistrzostwa świata. I oby one również zakończyły się sukcesem.

Na koniec słów kilka o przyszłości 46-latka w reprezentacji Polski. W tym przypadku selekcjoner nie musi martwić się absolutnie niczym. Obecna umowa obowiązuje aż do kolejnych igrzysk olimpijskich. I kto wie, czy przygoda Włocha w kraju nad Wisłą nie potrwa dłużej.

