Zapadła decyzja ws. gwiazd siatkówki, Andrzej Wrona reaguje. "Dlaczego dopiero teraz?"

Trwający sezon PlusLigi jest pod pewnym względem wyjątkowy - rozgrywki ruszyły w połowie września, a już w październiku zaczęły pojawiać się pierwsze plotki transferowe dotyczące ruchów, jakie nastąpią po zakończeniu rozgrywek. Jak ostatnio w "Misji Sport" zauważył Łukasz Kadziewicz, wszystko zaczęło się od doniesień na temat Tomasza Fornala.

"Obecnie sezon transferowy trwa 12 miesięcy, a patrząc, jak to się wszystko rozkręca, to można zaryzykować, że nawet 14 miesięcy. Trzeba coś z tym z robić, bo to jest czyste szaleństwo. Mam na myśli sposób rozgrywania kontraktów, czyli rozmawiania i ogłaszania ich. Plotki transferowe w tym sezonie rozpoczęli od absolutnie największej bomby, czyli wytransferowanie Tomka Fornala do Ziraatu Ankara" - zauważył były siatkarz. Reklama

Na tym prawdopodobnie nie koniec transferów z udziałem reprezentantów Polski. Bartosz Bednorz ma przejść z Asseco Resovii Rzeszów do PGE Projektu Warszawa, z kolei z rzeszowską ekipą łączony jest Marcin Janusz, który obecnie gra w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Z Jastrzębskiego Węgla do Aluron CMC Warty Zawiercie powędruje Jakub Popiwczak, z kolei Norbert Huber zwiąże się z japońskim Wolfdogs Nagoya . Czyli byłym klubem Bartosza Kurka, który notabene po sezonie odejdzie z ZAKSY.

Mateusz Bieniek na dłużej w Warcie Zawiercie. Andrzej Wrona reaguje

Do grona kadrowiczów Grbicia, którzy po sezonie zmienią klub, nie dołączy Mateusz Bieniek. W środę ogłoszono bowiem, że środkowy przedłużył kontrakt z Wartą Zawiercie aż do 2029 roku. Jak przyznał sam siatkarz, świetnie czuje się w klubie, a w dodatku ucieszyła go wiadomość, że do 2030 roku w Warcie zostaje trener Michał Winiarski.

Bardzo doceniam życie w Zawierciu i to, jak zorganizowany jest klub. Świetnie się tutaj czuję od samego początku. Naprawdę niczego nam nie brakuje, a klub jest bardzo profesjonalnie zarządzany. Dodatkowo, osoba trenera Winiarskiego, który także przedłużył swój kontrakt, to kolejny atut ~ powiedział.

Na doniesienia z klubu w Zawiercia zareagował Andrzej Wrona. Środkowy PGE Projektu Warszawa, który po zakończeniu sezonu kończy karierę, dodał w X (dawny Twitter) żartobliwy wpis. "Czemu 'moda' na długie kontrakty zaczyna się dopiero teraz?" - zażartował, nawiązując do swojej sytuacji. A przy okazji pogratulował władzom Warty "dobrych ruchów", prawdopodobnie nawiązując do przedłużenia umowy zarówno z Winiarskim, jak i Bieńkiem, który jest kapitanem zespołu. Reklama

Wrona wprawdzie swoim wpisem zasugerował, że żałuje, iż on sam nie podpisywał tak długich kontraktów, ale nie zmienia to faktu, że 36-letni siatkarz nie przedłużył umowy z Projektem. Ogłaszając w styczniu decyzję o zakończeniu kariery wysłał też jasny sygnał - nawet gdyby jakiś inny klub chciał go zakontraktować, on sam zamierzał zakończyć karierę właśnie w warszawskiej drużynie.

"Jestem w moim wymarzonym miejscu na ten moment. Od kilku lat nie wyobrażałem sobie, że mógłbym zakończyć karierę w innym mieście i klubie. Niech to będą nasze dobre, wspólne cztery miesiące" - zadeklarował.

Reklama Andrzej Wrona: Zawsze jest jakiś powód końca. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Mateusz Bieniek (z lewej) i Michał Winiarski / Grzegorz Wajda/REPORTER / Reporter

Mateusz Bieniek / Iwanczuk/Sport/REPORTER / East News