Zapadła decyzja w sprawie przyszłości Lavariniego. Komunikat w czasie meczu polskich siatkarek

Stefano Lavarini prowadzi polskie siatkarki do sukcesów w Lidze Narodów, a pracę z kadrą łączył z trenowaniem klubu. I choć z Fenerbahce Stambuł zdobył mistrzostwo Turcji i krajowy puchar, dla władz klubu okazało się to zbyt mało. W trakcie spotkania Polska - Brazylia w Lidze Narodów turecki klub oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z włoskim szkoleniowcem. Wszystko wskazuje jednak na to, że Lavarini nie będzie zbyt długo szukał nowego pracodawcy.