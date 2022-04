Zapadła decyzja. Ukraina zagra w mistrzostwach świata!

Gospodarzem siatkarskich mistrzostw świata w 2022 roku miała być Rosja. Agresja tego kraju na Ukrainę sprawiła jednak, że światowe władze odebrały jej imprezę, a dodatkowo - wykluczyły kadry tego państwa z międzynarodowych rozgrywek. W czwartek poinformowano, że ostatecznie mundial zorganizowany zostanie w Polsce i Słowenii. Tym samym "Biało-Czerwoni" o trzeci, kolejny mistrzowski tytuł powalczą na własnym terenie (triumfowali w 2014 i 2018 roku, a wcześniej - również w 1974).

Ukraina zagra w mistrzostwach świata!

14 kwietnia szef ukraińskiej federacji, Mychajło Melnyk otrzymał list of FIVB w którym przekazano, że to reprezentacja tego kraju wystąpi w mistrzostwach kosztem Rosji. Co więcej, nie zostanie ponownie przeprowadzona ceremonia losowania, a nasz wschodni sąsiad bezpośrednio zajmie miejsce "Sbornej" w grupie A.

Rywalami Ukrainy będą więc Serbia, Tunezja i Portoryko.

Siatkarskie mistrzostwa świata odbędą się w dniach 26 sierpnia - 11 września.