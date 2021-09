Zagumny, przez wiele lat podpora reprezentacji Polski, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" analizował zakończone niedawno mistrzostwa Europy, a także igrzyska w Tokio, które miały być zwieńczeniem pracy Heynena w naszym kraju. Popularny "Guma" nie chciał, wzorem wielu innych ekspertów, wprost uderzać w belgijskiego trenera, bo jak przyznał, tylko ktoś będący na co dzień z tą drużyną ma prawo do jej realnej oceny. Dodał jednak, że nawet z boku widać było kilka błędów.



- My, jako ludzie z zewnątrz, widzimy tylko goły wynik i wierzchołek góry lodowej, jakim jest mecz. Mogę natomiast wytknąć jedną rzecz trenerowi - to, że zaniechał zmian, które były nam w kilku momentach potrzebne - powiedział Zagumny. - Myślę, że trener nie docenił potencjału naszego kwadratu rezerwowego. Liczył, że nominalni liderzy, którzy do tej pory ciągnęli grę, będą w stanie to kontynuować. A to nie są maszyny tylko ludzie, którym przydarzają się słabsze momenty, przestoje i wtedy potrzebna jest pomoc - dodawał.





ME: Zawiódł nie tylko Heynen

