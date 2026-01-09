Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zamieszanie przed meczem Polaków z gigantem. Nagła "ucieczka", wybrał Rosję

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

PGE Projekt Warszawa nienajlepiej otworzył 2026 rok w Lidze Mistrzów. Po świetnej inauguracji sezonu w europejskich pucharach, tym razem stołeczni dość niespodziewanie uznali wyższość Montpellier, komplikując sobie sytuację w grupie. Za kilkanaście dni do stolicy naszego kraju zawita Cucine Lube Civitanova, a więc jeden z siatkarskich gigantów. Na Półwyspie Apenińskim zrobiło się jednak zamieszanie. Działacze opublikowali w mediach społecznościowych pilne oświadczenie. Powód? Opuszczenie kraju przez jednego z utalentowanych graczy.

Zawodnik siatkarski w czarnym stroju z numerem 6 stoi na boisku, za nim widoczni pozostali gracze. W lewym górnym rogu wyróżnione kółkiem zdjęcie innego siatkarza w niebieskim stroju, pokazującego emocje poprzez gestykulację i wyraz twarzy.
Karol Kłos wraz z kolegami z PGE Projektu niebawem zagra z Lube. Włoski klub opuścił jednak irański talentPiotr Matusewicz / Getty Images / Mark Fredesjed Cristino / ContributorEast News

Sytuacja, w której zawodnik opuszcza drużynę bez zgody najważniejszych osób w klubie nie zdarza się często. A jednak z czymś takim mierzą się obecnie działacze Cucine Lube Civitanova. Włoski gigant nie dość, że ma problemy sportowe, bo zajmuje dopiero szóstą lokatę w tabeli SuperLega, to na dodatek prawdopodobnie będzie musiał sobie radzić bez jednego z utalentowanych graczy. Na nagły wyjazd zdecydował się Poriya Hossein Khanzadeh.

Irańczyk ojczyznę opuścił dopiero w poprzednim sezonie. Od razu trafił do jednej z najlepszych ekip na kontynencie, lecz jak widać nie zawitał w niej na długo. Nastolatkowi rzekomo nie odpowiadała rola w zespole, chciałby on częściej przebywać na boisku. Zdaniem "worldofvolley.com" Irańczykiem zainteresowała się któraś z drużyn występujących w rosyjskiej Superlidze. Problem jednak w tym, że samowolką siatkarz mocno skomplikował swoją sytuację.

Poriya Hossein Khanzadeh opuścił Cucine Lube Civitanova. Klub od razu reaguje

W mediach społecznościowych styczniowych oponentów PGE Projektu Warszawa w Lidze Mistrzów pojawił się ważny komunikat. "A.S. Volley Lube informuje, że wczoraj irański atakujący Poriya Hossein Khanzadeh poinformował klub o swoim odejściu do nieznanego miejsca. Klub przyjmuje do wiadomości bezpodstawną i jednostronną decyzję zawodnika i zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków prawnych w związku z zaistniałą sytuacją" - czytamy na Facebooku.

Pomimo, że nastolatek nie należał do największych gwiazd zespołu, włoski zespół znalazł się w trudnej sytuacji. Poriya Hossein Khanzadeh momentami miewał przebłyski. Choćby w obecnie trwającej kampanii potrafił zdobyć aż dwadzieścia punktów w jednym spotkaniu. Zapewne szansę otrzymałby także w Polsce. Do konfrontacji PGE Projektu z Cucine Lube Civitanova dojdzie dokładnie 21 stycznia. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Marcin Komenda (z lewej) poprosił kolegę, by zastąpił go na konferencji przed turniejem finałowym TAURON Pucharu Polski
Siatkówka

Problemy polskiej drużyny po Lidze Mistrzów. Antiga stanowczo ucina sprawę

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Poriya Hossein Khanzadeh atakuje piłkę
Poriya Hossein Khanzadeh atakuje piłkęJAM STA ROSAAFP
Zawodnik atakuje piłkę siatkową nad siatką, podczas gdy dwóch przeciwników w czarnych koszulkach próbuje ją zablokować wyciągając ręce ponad siatkę, w tle widoczny jeszcze jeden gracz.
Poriya Hossein Khanzadeh atakuje piłkęTED ALJIBEAFP
Kolorowa piłka siatkarska FIVB z widocznym logo CEV umieszczona na błyszczącej hali sportowej, w tle rozmyte trybuny oraz flagi państwowe.
Siatkówkamateriały prasowe

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja