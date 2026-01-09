Zamieszanie przed meczem Polaków z gigantem. Nagła "ucieczka", wybrał Rosję
PGE Projekt Warszawa nienajlepiej otworzył 2026 rok w Lidze Mistrzów. Po świetnej inauguracji sezonu w europejskich pucharach, tym razem stołeczni dość niespodziewanie uznali wyższość Montpellier, komplikując sobie sytuację w grupie. Za kilkanaście dni do stolicy naszego kraju zawita Cucine Lube Civitanova, a więc jeden z siatkarskich gigantów. Na Półwyspie Apenińskim zrobiło się jednak zamieszanie. Działacze opublikowali w mediach społecznościowych pilne oświadczenie. Powód? Opuszczenie kraju przez jednego z utalentowanych graczy.
Sytuacja, w której zawodnik opuszcza drużynę bez zgody najważniejszych osób w klubie nie zdarza się często. A jednak z czymś takim mierzą się obecnie działacze Cucine Lube Civitanova. Włoski gigant nie dość, że ma problemy sportowe, bo zajmuje dopiero szóstą lokatę w tabeli SuperLega, to na dodatek prawdopodobnie będzie musiał sobie radzić bez jednego z utalentowanych graczy. Na nagły wyjazd zdecydował się Poriya Hossein Khanzadeh.
Irańczyk ojczyznę opuścił dopiero w poprzednim sezonie. Od razu trafił do jednej z najlepszych ekip na kontynencie, lecz jak widać nie zawitał w niej na długo. Nastolatkowi rzekomo nie odpowiadała rola w zespole, chciałby on częściej przebywać na boisku. Zdaniem "worldofvolley.com" Irańczykiem zainteresowała się któraś z drużyn występujących w rosyjskiej Superlidze. Problem jednak w tym, że samowolką siatkarz mocno skomplikował swoją sytuację.
Poriya Hossein Khanzadeh opuścił Cucine Lube Civitanova. Klub od razu reaguje
W mediach społecznościowych styczniowych oponentów PGE Projektu Warszawa w Lidze Mistrzów pojawił się ważny komunikat. "A.S. Volley Lube informuje, że wczoraj irański atakujący Poriya Hossein Khanzadeh poinformował klub o swoim odejściu do nieznanego miejsca. Klub przyjmuje do wiadomości bezpodstawną i jednostronną decyzję zawodnika i zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków prawnych w związku z zaistniałą sytuacją" - czytamy na Facebooku.
Pomimo, że nastolatek nie należał do największych gwiazd zespołu, włoski zespół znalazł się w trudnej sytuacji. Poriya Hossein Khanzadeh momentami miewał przebłyski. Choćby w obecnie trwającej kampanii potrafił zdobyć aż dwadzieścia punktów w jednym spotkaniu. Zapewne szansę otrzymałby także w Polsce. Do konfrontacji PGE Projektu z Cucine Lube Civitanova dojdzie dokładnie 21 stycznia. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.