Żałobny wpis doradcy Karola Nawrockiego. "Wstrząs"

W czwartkowy wieczór świat siatkówki pogrążył się w żałobie. Z tego świata odeszła bowiem jedna z wybitnych postaci. W wieku 65. lat po długiej walce z chorobą zmarł były selekcjoner reprezentacji Polski - Daniel Castellani. Pierwsze informacji o jego śmierci popłynęły z Argentyny.

Castellaniego oczywiście błyskawicznie zaczął żegnać cały siatkarski świat na czele z reprezentantami Polski. Poruszający wpis w swoich mediach społecznościowych zamieścił Marcin Możdżonek, były kapitan reprezentacji Polski, a obecnie Radny Rady Miasta Olsztyna i członek Prezydenckiej Rady ds. Klimatu i Środowiska.

Możdżonek pożegnał Castellaniego. Żałobny wpis

"Smutek i wstrząs. Odszedł od nas trener Daniel Castellani. Dla świata siatkówki to strata genialnego szkoleniowca, ale dla mnie osobiście... strata kogoś znacznie ważniejszego. Daniel był nie tylko moim trenerem, ale przede wszystkim wspaniałym i mądrym człowiekiem" - rozpoczął były środkowy.

"To Jemu w ogromnej mierze zawdzięczam to, kim stałem się jako siatkarz i co udało mi się na parkiecie osiągnąć. Uwierzył we mnie, ukształtował moją grę, a swoją pasją i spokojem potrafił zaszczepić w nas mentalność zwycięzców. Pokazał nam, jak wygrywać z klasą i jak z pokorą podchodzić do sukcesów. Dziękuję za każdą rozmowę, każdą cenną radę i za wszystkie wspólne chwile. Spoczywaj w pokoju, Danielu" - zakończył Możdżonek.

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Marcin Możdżonek to były kapitan reprezentacji Polski w siatkówce KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





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