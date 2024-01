Zdobywca Ligi Mistrzów zwalnia trenera. Jest oficjalny komunikat

Sammelvuo w poprzednim sezonie poprowadził ZAKSĘ do srebrnego medalu w PlusLidze, a także do zwycięstwa w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Pucharze Polski. Był to trzeci triumf kędzierzynian z rzędu, Fin powtórzył więc wcześniejsze wyczyny Nikoli Grbicia (2021) oraz Gheorghe Cretu (2022). Po słabym początku obecnego sezonu władze klubu nie miały wyjścia i zdecydowano się rozstać ze szkoleniowcem.



Swaczyna, który od 2022 roku jest asystentem trenera Grbicia w reprezentacji Polski, w roli pierwszego trenera kędzierzynian zadebiutuje już 25 stycznia w meczu z Indykpol AZS-em Olsztyn. Do tej pory pracował w klubie jako asystent u boku trzech ostatnich szkoleniowców: Grbicia, Cretu i Sammelvuo.



Sammelvuo zostawił ZAKSĘ na dziewiątym miejscu w tabeli. Kędzierzynianie pod jego wodzą nie awansowali do Pucharu Polski 2024 oraz nie wywalczyli bezpośredniej przepustki do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W barażu zagrają z Halkbankiem Ankara.