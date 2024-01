ZAKSA wróciła z dalekiej podróży. Ważne słowa MVP meczu. "Jestem dumny z chłopaków"

Jestem naprawdę dumny z mojej drużyny i z chłopaków. Udowodniliśmy, że nawet w naprawdę trudnym momencie możemy wrócić do gry i pokazać, że potrafimy grać w siatkówkę. Był to bardzo trudny mecz. Myślę, że to zwycięstwo jest jednym z najważniejszych w całym tym sezonie. To coś niewiarygodnego

~ powiedział Bartosz Bednorz.