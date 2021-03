Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po raz pierwszy wystąpi w finale Ligi Mistrzów siatkarzy. Polski zespół w decydującym pojedynku zagra z włoską drużyną.

ZAKSA cztery razy występowała w Final Four Ligi Mistrzów, ale najwyżej zajmowała trzecią pozycję.

W tym sezonie kędzierzynianie wykonali jednak kolejny krok i zagrają w wielkim finale.



ZAKSA nie miała łatwej drogi do finału. W ćwierćfinale podopieczni Nikoli Grbicia wyeliminowali Cucine Lube Civitanova, ale potrzebny był "złoty set".



W półfinale kędzierzynianie grali z Zenitem Kazań. Na wyjeździe wygrali 3:2, ale u siebie, mimo kilku piłek meczowych w czwartym secie i tie-breaku ulegli rosyjskiemu zespołowi 2:3. Tak więc znowu musiał rozstrzygać "złoty set." ZAKSA zwyciężyła w nim 15:13.



- To był mecz ostatnich kilkudziesięciu lat w polskiej siatkówce - powiedział Sebastian Świderski, prezes ZAKS-y.



Podopieczni Grbicia w finale Ligi Mistrzów zagrają albo Sir Sicoma Monini Perugia, albo z Trentino Itas. Odbędzie się on 1 maja w Weronie.



Jedyną polską drużyną, która wygrał te rozgrywki, choć jeszcze pod nazwą Puchar Europy, to był Płomień Milowice.

Zdjęcie Nikola Grbić, trener ZAKS-y, i jego siatkarze / Krzysztof Świderski / PAP

