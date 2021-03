Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wywalczyła awans do finału Ligi Mistrzów siatkarzy. Ile polski zespół zarobi na udziale w siatkarskiej LM?

Od wielu już lat mówi się, że występy w siatkarskiej Lidze Mistrzów są dla klubów sprawą prestiżową, ale niekoniecznie źródłem dochodu. Jakie pieniądze płaci klubom CEV za sukcesy w tych najważniejszych klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie?

Oto oficjalne kwoty za udział drużyn w fazie play-off LM siatkarzy:

1. miejsce: 500 tysięcy euro

2. miejsce: 250 tysięcy euro

3-4.miejsce: 125 tysięcy euro

mecze półfinałowe: zwycięstwo 20 tysięcy euro, porażka 10 tysięcy euro

mecze ćwierćfinałowe: zwycięstwo 12 tysięcy euro, porażka 5 tysięcy euro.

Właściwie dopiero awans do finałów daje klubom konkretne zyski. Triumfator Ligi Mistrzów zarobi pół miliona euro, a drużyna, która przegra w finale otrzyma połowę tej kwoty. Warto jednak zaznaczyć, że koszty, jakie ponoszą kluby, również są wysokie.

- Nasze wpływy są niższe o kilkaset tysięcy złotych z powodu braku kibiców na trybunach, do tego bardzo dużo idzie na wszystko, co związane z covidem, czyli testy i zapewnienie reżimu sanitarnego. Licząc na szybko, samych testów PCR musieliśmy wykonać w tym sezonie około 15 serii dla mniej więcej 30 osób każda. Łatwo sobie przeliczyć ile to kosztuje, a przecież odbywały się także co jakiś czas prostsze testy kasetkowe. Dodajmy organizację turnieju Ligi Mistrzów w Kędzierzynie, a to kwota rzędu 200 tysięcy złotych - powiedział prezes ZAKS-y Sebastian Świderski w rozmowie z "Super Expressem".

