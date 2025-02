Zaczęło się od Fornala, lawina ruszyła. Kadziewicz grzmi. "Czyste szaleństwo"

To, że transfery w PlusLidze są uzgadniane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem tajemnicą nie jest, ale w bieżącym sezonie plotki dotyczące ruchów z udziałem największych gwiazd zaczęły pojawiać się rekordowo szybko. Kluby PlusLigi zmagania rozpoczęły w połowie września, z kolei już w październiku pojawiła się informacja, że Tomasz Fornal przejdzie z Jastrzębskiego Węgla do Ziraatu Bankasi Ankara. W listopadzie było z kolei wiadomo, ile zarobi w nowym klubie.

Później zaczęły wyciekać informacje o planowanych transferach innych kadrowiczów, w tym Jakuba Popiwczaka, Bartosza Bednorza czy Marcina Janusza . Kluby z ogłoszeniem zmian personalnych muszą jednak czekać do zakończenia sezonu, co oznacza, że nie mogą liczyć na element zaskoczenia. Na kuriozalną sytuację w PlusLidze w programie "Misja Sport" Przeglądu Sportowego Onet zwrócił uwagę Łukasz Kadziewicz.

"Obecnie sezon transferowy trwa 12 miesięcy, a patrząc, jak to się wszystko rozkręca, to można zaryzykować, że nawet 14 miesięcy. Trzeba coś z tym z robić, bo to jest czyste szaleństwo. Mam na myśli sposób rozgrywania kontraktów, czyli rozmawiania i ogłaszania ich. Plotki transferowe w tym sezonie rozpoczęli od absolutnie największej bomby, czyli wytransferowanie Tomka Fornala do Ziraatu Ankara" - zauważył były siatkarz.