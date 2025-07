Zachwyty nad polskim siatkarzem, podbił Ligę Narodów. Już o nim głośno

Chociaż od zakończenia drugiego turnieju Ligi Narodów minęło już kilka dni, to wciąż nie milkną echa tego, co działo się na siatkarskich parkietach. Głośno jest m.in. o reprezentantach Polski, którzy są wiceliderami tabeli rozgrywek. W Chicago zachwycił szczególnie jeden z debiutantów, który ma zadatki na wielką gwiazdę. "Nie przypominam sobie takiego wejścia z buta do naszej kadry" - wyznał siatkarski ekspert Jakub Bednaruk.