Polskie siatkarki do lat 16 świetnie spisują na mistrzostwach Europy, które rozgrywane są w Tiranie i Prisztinie. W fazie grupowej wygrały sześć z siedmiu spotkań. Podopieczne Macieja Dobrowolskiego musiały uznać jedynie wyższość Włoszek (1:3). Biało - czerwone w ostatnim meczu fazy grupowej pokonały Ukrainki i zapewniły sobie awans do strefy medalowej z drugiej pozycji.

- Z meczu na mecz gramy coraz lepiej i bardzo stabilnie. Oczywiście, jak to w tej kategorii wiekowej bywa, zdarzają nam się błędy i krótkie przestoje, ale szybko potrafimy z nich wychodzić - mówił trener Polek na łamach portalu siatka.org.

Z piekła do nieba. Deklasacja w czwartym secie

W sobotnie popołudnie Polki zmierzyły się z Czeszkami, które wygrały drugą grupę. Trener Dobrowolski spodziewał się trudnego i zaciętego pojedynku i tak też było. Polki pierwszego seta rozpoczęły od prowadzenia 6:1. To jednak było za mało, aby wygrać partię. Czeszki w końcówce rzuciły się do odrabiania strat i zapisały seta na swoim koncie.

Biało - czerwone niemalże identycznie rozpoczęły drugiego seta, ale tym razem utrzymały nerwy na wodzy i wyrównały stan spotkania. Trzecia partia była niezwykle wyrównana, ale podopieczne trenera Dobrowolskiego w końcówce spisały się bez zarzutu. To je zdecydowanie napędziło na czwartą i jak się okazało ostatnią partię. To była deklasacja od samego początku. Set wygrany 25:10 sprawił, że Polki mogły rozpocząć świętowanie awansu do finału.