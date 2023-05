Wzruszający wpis polskiej siatkarki. Medal będzie dla zmarłego trenera

Ostatni sezon spędziła we lidze włoskiej, ale w trybie pilnym wróciła do ŁKS . Stało się tak dlatego, że kontuzji w drugim meczu finału doznała Zuzanna Górecka. Łódzki klub skorzystał z możliwości przeprowadzenia tzw. transferu medycznego. W ten sposób 28-letnia przyjmują podpisała umowę obowiązującą na mecze finałów z Developresem Rzeszów.

W środę, czyli w dniu trzeciego spotkania o złoto, została potwierdzona do gry i wystąpiła przeciwko rzeszowiankom. Weszła na boisko w drugim i trzecim secie. ŁKS pokonał rywalki 3:1 i w rywalizacji do trzech wygranych prowadzi 2:1. Czwarty mecz zaplanowano w sobotę w Rzeszowie. Jeśli łodzianki wygrają, zostaną po raz trzeci w historii klubu mistrzyniami Polski. Jeśli nie, piąte spotkanie odbędzie się w Łodzi.

W czwartek Grajber-Nowakowska opublikowała na instgramie wpis, w którym przypomina o zbliżającej się rocznicy śmierci trenera. "Jeśli uda się sięgnąć po złoty medal, to przekażę go na cześć osoby, której już z nami nie ma, ale która całym swoim życiem zasłużyła na niego zdecydowanie bardziej, a w tamtym roku została obdarowana tylko/aż brązowym medalem... Wierzę, że to właśnie On z góry dalej prowadzi Łódzkie Wiewióry, do tego, o czym sam marzył" - napisała zawodniczka.