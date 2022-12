Santarelli był łączony z reprezentacją Turcji od kilku tygodni. Sam szkoleniowiec wskazywał, że najpierw musi jednak dojść do porozumienia z serbską federacją. Włoch w styczniu podpisał z nią bowiem kontrakt do 2025 roku.

Ostatecznie tureccy działacze uporali się z formalnymi problemami i 4 1-letni szkoleniowiec we wtorek został oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem tureckich siatkarek . Szczegóły jego kontraktu z turecką federacją mają zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu.

W 2022 r. Santarelli był szkoleniowcem, który w kobiecej siatkówce święcił największe triumfy. Serbki poprowadził do mistrzostwa świata, zdobył z nimi także brązowy medal Ligi Narodów. Do tego doszły sukcesy w klubie. Santarelli od 2017 r. prowadzi Prosecco Doc Imoco Conegliano. Z drużyną, w której funkcję kapitana pełni Joanna Wołosz, wywalczył w tym roku mistrzostwo Włoch oraz klubowe mistrzostwo świata. Dotarł także do finału Ligi Mistrzyń.