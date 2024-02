Wymarzony początek finału polskich siatkarzy. Historyczny triumf jest blisko

Projekt w tym sezonie nie przegrał ani jednego meczu w Pucharze Challenge . W pierwszym starciu finałowym przedłużył tę serię. We Włoszech do zdobycia tytułu wystarczą mu dwie wygrane partie. Nawet jeśli przegra 0:3, będzie mieć szansę w tzw. złotym secie.

Projekt Warszawa zaczął kapitalnie. Rywale mocno odpowiedzieli

Szósty aktualnie zespół w tabeli włoskiej SuperLegi to jednak zdecydowanie najtrudniejszy rywal, z jakim przyszło się w tym sezonie mierzyć Projektowi w pucharach. W drodze do finału odprawili z kwitkiem zespoły ze Słowenii, Francji, Rumunii i Finlandii . I druga partia środowego finału była już bardziej wyrównana . Ale i tak polski zespół zbudował sobie przewagę - przy stanie 12:9 trener przegrywających gości poprosił o przerwę.

I po niej Włosi szybko doprowadzili do remisu 13:13, a po chwili objęli prowadzenie. Korzystali z lepszej zagrywki , a kiedy w aut zaatakował Artur Szalpuk , przed końcówką mieli trzy punkty przewagi. Monza wygrała 25:21, wybij ustalił atakiem Szwarc.

Puchar Challenge. Projekt Warszawa z zaliczką przed rewanżem

W trzeciej partii dwupunktową przewagę Włochom zapewniła zagrywka Gianluci Galassiego. Wynik odwróciły serwisy Andrzeja Wrony, po których to Projekt prowadził 10:8. Przypomniał też o sobie warszawski blok, jeszcze jednym asem serwisowym popisał się Semeniuk - i przewaga gospodarzy szybko wzrosła do pięciu punktów. Od tej pory Projekt znów zaczął dominować. Kolejne obejście to ponownie dobre zagrywki Wrony i bloki ukraińskiego środkowego. Skończyło się zwycięstwem polskiej drużyny 25: