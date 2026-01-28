Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyjątkowi goście na meczu Wilfredo Leona. Tak zareagował polski siatkarz

Wilfredo Leon w ostatnich tygodniach nie zawodzi. To w dużej mierze dzięki niemu Bogdanka LUK Lublin, mimo problemów zdrowotnych ważnych zawodników, nadal jest liderem PlusLigi, a w Lidze Mistrzów pozostaje niepokonana. W tych ostatnich rozgrywkach Leon rozegrał kolejny wielki mecz z Knackiem Roeselare. Wszystkiemu z trybun przyglądali się wyjątkowi goście. Zobaczyli świetny występ siatkarza, ale i niebezpieczną sytuację z jego udziałem.

Siatkarze w żółtych koszulkach świętują zdobycie punktu podczas meczu, po prawej stronie widoczna publiczność, wśród której znajduje się kobieta i mężczyzna w swetrach oraz dziewczyna w pierwszym rzędzie.
Wilfredo Leon został MVP, a jego grę z hali w Lublinie oglądali rodziceCEV.eu / screen Polsat Sportmateriał zewnętrzny

Knack Roeselare okazał się jak dotąd najtrudniejszym przeciwnikiem, z którym w aktualnej edycji Ligi Mistrzów zmierzyła się Bogdanka LUK Lublin. Debiutujący w rozgrywkach zespół mistrza Polski rozegrał z Belgami dwa tie-breaki - najpierw na wyjeździe, a we wtorek w Lublinie.

Polscy siatkarze musieli odrabiać straty po dwóch przegranych setach. W trzecim bronili się nawet przy piłkach meczowych. Zdołali się jednak wyratować, a potem w dobrym stylu wygrać czwartą partię i tie-breaka. Spora w tym zasługa Wilfredo Leona.

Problemy nie ustają, Wilfredo Leon znów napędza Bogdankę LUK Lublin. "Próbuję"

Reprezentant Polski po raz kolejny był liderem swojej drużyny. To na nim spoczywał największy ciężar w ofensywie - otrzymał łącznie do ataku 39 piłek, z których na punkty zamienił 22. Do tego dołożył dwa "oczka" blokiem i dwa asy serwisowe. Taki dorobek sprawił, że w pełni zasłużenie otrzymał nagrodę dla MVP spotkania.

    Po meczu w rozmowie z Polsatem Sport nie krył jednak, że jego drużyna ma problemy. Bogdanka LUK musi sobie radzić bez nominalnych atakujących, którzy dopiero wracają do zdrowia po urazach. A na mecz z Roeselare wypadł jeszcze chory libero Thales Hoss.

    "Jesteśmy w takiej fazie, że mamy tyle kłopotów. Ale jednak jakoś sobie z nimi radzimy jako drużyna. To jest najważniejsze. Jeśli chodzi o mnie, próbuję cały czas ciągnąć drużynę. Daję z siebie maksimum, tak jak każdy z chłopaków, i z tego jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że więcej w takiej sytuacji nie będziemy, bo nie wiem, czy w ogóle będziemy mieli ludzi do trenowania" - przyznaje Leon.

    Wyjątkowi goście na meczu Wilfredo Leona. Zostaną na dłużej

    Sam przyjmujący w trakcie meczu z Roeselare znalazł się w centrum niebezpiecznej sytuacji. W drugim secie po jednym z ataków z impetem przeszedł pod siatką na stronę rywali. Przewrócił się na podłogę, podcinając dodatkowo aż dwóch rywali, którzy próbowali zablokować jego atak.

    Przy takich zderzeniach pod siatką nietrudno o kontuzję, czego przykładów nawet w tym sezonie niestety nie brakowało. Na szczęście w tym przypadku obyło się bez urazów.

      Zarówno tę sytuację, jak i cały mecz z udziałem Leona z trybun hali Globus oglądali rodzice siatkarza. Alina Venero Boza i Wilfredo Leon Hechavarria siedzieli niemal tuż przy boisku i z dużymi emocjami oglądali trzymające w napięciu spotkanie. Leon przyznaje, że wizyta rodziców go uradowała.

      Mama i tata dawno nie byli na moim meczu. Dlatego cieszę się, że trafili akurat na jeden z najtrudniejszych. Była to dodatkowa energia. Będą wracać do domu zadowoleni. My mamy zwycięstwo, to co chcieliśmy. A dla nich to nie był ostatni mecz, będą mieli jeszcze okazję mnie oglądać
      zaznacza siatkarz.

      Bogdanka LUK Lublin pozostaje na czele grupy B Ligi Mistrzów i w końcu jej siatkarze mają choć chwilę oddechu. Następny mecz rozegrają w niedzielę. W hicie PlusLigi zmierzą się na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów.

      "Teraz czas skoncentrować się bardziej na lidze. Tam musimy trochę nadrobić, bo przegraliśmy ostatni mecz z JSW Jastrzębskim Węglem" - podkreśla Leon.

      Wilfredo Leon i jego Bogdanka LUK Lublin są blisko finału Pucharu Challenge
      Wilfredo Leon rozgrywa drugi sezon w Bogdance LUK LublinGrzegorz Wajda/REPORTERReporter
      Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 9 wykonuje dynamiczny ruch ręką, na jego twarzy widoczny jest wyraz pozytywnych emocji, w tle rozmazane światła i widownia.
      Wilfredo LeonMarcin GolbaAFP
      Siatkarz w żółtej koszulce wykonuje serwis w trakcie meczu, w tle widoczna jest publiczność na trybunach, a z boku fotograf z aparatem dokumentuje wydarzenie.
      Wilfredo Leon zagrywa w trakcie meczu z RoeselareWojtek JargiłoPAP
      Wilfredo Leon: Mama i tata dawno nie byli na moim meczu i cieszę się, że trafili na jeden z najważniejszych. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

