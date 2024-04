Wyjątkowe chwile polskiego siatkarza. Żegna się po 20 latach

Ślepsk Malow Suwałki świetny w polu zagrywki. Nokautujący set

W Suwałkach musieli radzić sobie w ograniczonym składzie. Drużynę jeszcze przed końcem sezonu opuścił Luciano Palonsky, który na końcówkę sezonu przeniósł się do Francji, do Tours VB. Grać w poniedziałek nie mógł też Ołeh Szewczenko, więc trener Ugis Krastins miał do dyspozycji tylko dwóch przyjmujących. W dodatku duże problemy w ataku miał Wasyl Tupczij, lider zespołu. Na początku drugiej partii już po raz czwarty w tym meczu nadział się na blok rywali. Ślepsk prowadził 4:1.