Wyjaśniła się sprawa startu w Lidze Mistrzyń. Polski zespół zdecydował

Już w maju informowaliśmy, że są bardzo małe szanse, by wziął udział w Lidze Mistrzyń. I to też okazało się prawdą. Ważniejsze było znalezienie pieniędzy, by w ogóle wystartować w krajowych rozgrywkach. Termin zgłoszenia do europejskich minął najpierw 31 maja, ale potem jeszcze działacze dostali dodatkowe dwa tygodnie. Jak się okazuje, nic w tym czasie nie udało się załatwić.