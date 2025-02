Wyjaśniła się przyszłość Wilfredo Leona. Media: Siatkarz podjął decyzję

Przejście Wilredo Leona do Bogdanki LUK Lublin było jednym z hitów transferowych i okazało się strzałem w dziesiątkę zarówno pod względem sportowym, jak i marketingowym. Reprezentant Polski podpisał jednak tylko umowę na rok, przez co od pewnego czasu trwają spekulacje na temat jego przyszłości. Prezes lubelskiego klubu w rozmowie z Interią sugerował już, jaką decyzję podejmie siatkarz, teraz potwierdziły to doniesienia Przeglądu Sportowego Onet.