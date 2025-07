Mateusz Bieniek w ostatnich sezonach był kluczową postacią reprezentacji Polski, z którą zdobył m.in. złoto i srebro mistrzostw świata, a przed rokiem do tego dorobku dołączył wicemistrzostwo olimpijskie. W tym sezonie żadnego medalu nie zdobędzie, bo zabrakło go w szerokiej kadrze powołanej przez Nikolę Grbicia. Absencja utytułowanego siatkarza spowodowana jest problemami zdrowotnymi, które trapiły go w poprzednim sezonie.

Siatkarz w ostatnim czasie przeszedł operację kolana, o której teraz opowiedział w rozmowie z Piotrem Siekierskim w podcaście #VolleyTime. "Miałem dziurę w więzadle. Doskwierało mi to już od 10 miesięcy. Tak naprawdę zaraz po igrzyskach zaczęły się problemy, to się nawarstwiało, a ostatnie miesiące sezonu był już dość ciężkie dla mnie" - wyjaśnił.

Decyzja o przeprowadzeniu zabiegu nastąpiła po konsultacji z lekarzami, którzy orzekli, że siatkarz potrzebuje interwencji chirurgicznej.

Na szczęście nie trzeba było tego więzadła szyć, tylko miałem podany taki specjalny klej do więzadła i teraz potrzeba czasu, żeby więzadło się zregenerowało

PlusLiga. Mateusz Bieniek wprost o Michale Winiarskim

31-letni siatkarz nie musi obawiać się o swoją przyszłość, bo z Aluron CMC Wartą Zawiercie związał się długim kontraktem, obowiązującym do 2029 roku. Kapitana "Jurajskich Rycerzy" zapytano o to, dlaczego zdecydował się na pozostanie w drużynie i podpisanie tak długiej umowy, co przecież nie jest standardem w polskiej lidze.

"Przede wszystkim to super miejsce do gry w siatkówkę, mega profesjonalny klub. Po ostatnim sezonie w Bełchatowie, gdzie były problemy też pozasportowe, byłem zmęczony. Po przyjściu do Zawiercia mogę skupić się tylko na siatkówce" - zaczął tłumaczyć.

Po chwili Bieniek zaczął mówić o Michale Winiarskim, wprost nazywając go "genialnym trenerem". I wyznał, że decyzja Warty Zawiercie o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem bardzo go ucieszyła i była jednym z powodów, dla których i on prolongował swoją umowę.

"Z trenerem Winiarskim pracuje mi się fantastycznie. On znakomicie rozumie zawodników, bo sam tyle lat grał na topowym poziomie. Wie, kiedy docisnąć, wie też kiedy jest moment, kiedy można odpuścić" - zaznaczył.

Polsat Sport Polsat Sport

Od lewej: Nikola Grbić, Sebastian Świderski, Mateusz Bieniek i Marcin Janusz Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter

Mateusz Bieniek i Nikola Grbić ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Mateusz Bieniek w barwach reprezentacji Polski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto AFP