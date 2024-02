Reprezentacja Polski mężczyzn w siatkówce w ubiegłym roku sięgnęła po najcenniejsze krążki podczas ważnych imprez. W lipcu nasze Orły odniosły historyczny sukces przed własną publicznością. "Biało-Czerwoni" wywalczyli bowiem złoto w Lidze Narodów. Kadra narodowa w wielkim finale pokonała zawodników ze Stanów Zjednoczonych 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18). Z kolei we wrześniu podopieczni Nikoli Grbicia zostali mistrzami Europy . Nasi rodacy długo jednak nie celebrowali tego sukcesu, ponieważ po rozgrywkach udali się w długą podróż do Chin, gdzie walczyli o kwalifikację olimpijską. Mimo napiętego grafiku siatkarze zdołali zapewnić sobie przepustki do Paryża.

