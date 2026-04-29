Nikola Grbić podczas najbliższego sezonu reprezentacyjnego będzie musiał radzić sobie bez Bartosza Kurka, kapitan kadry poprosił bowiem o przerwę od występów w biało-czerwonych barwach. Pod nieobecność 37-latka naturalnym kandydatem do miana "jedynki" na pozycji atakującego będzie Kewin Sasak, który powinien rywalizować o miejsce w wyjściowej szóstce z Bartłomiejem Bołądziem. Poza tym na zgrupowaniu stawią się też młodzi, utalentowani atakujący: Alaksiej Nasewicz, Bartosz Gomułka, Dawid Dulski i Wojciech Gajek.

Najmłodszy w tym gronie jest 20-letni Gajek, który przed rokiem zachwycił podczas mistrzostw świata do lat 21, a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Utalentowany wychowanek Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla związał się z uniwersytecką drużyną Long Beach State University. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę.

Wojciech Gajek znowu ma powody do świętowania

Polski atakujący grał regularnie i regularnie punktował, a pod koniec rywalizacji w konferencji Wielki Zachód dołożył dużą cegiełkę do końcowego sukcesu drużyny. W finale rozgrywek Gajek wywalczył bowiem aż 33 punkty, jego zespół sięgnął po upragnione trofeum. 20-latek z kraju nad Wisłą miał podwójny powód do świętowania, bowiem nagrodzono go wyróżnieniem dla MVP spotkania.

Zespół Polaka po tytuł sięgnął w niedzielę 26 kwietnia, kilkadziesiąt godzin później, w nocy z wtorku na środę czasu polskiego klub przekazał, że Gajek otrzymał prestiżowe wyróżnienie.

Wojciech Gajek został zawodnikiem tygodnia AVCA

AVCA to inaczej Amerykańskie Stowarzyszenie Trenerów Siatkówki, które nie tylko przyznaje nagrody dla najlepszych zawodników tygodnia, ale też rokrocznie wyróżnia najlepszych trenerów i siatkarzy, statuetki wędrują także do najlepszych siatkarek ligi uniwersyteckiej.

Teraz przed Gajkiem i jego kolegami kolejne wyzwania. Już 1 maja rusza rywalizacja o mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, do której przystąpi 12 drużyn - siedmiu mistrzów poszczególnych konferencji i pięć innych wysoko notowanych zespołów. Siatkarze Long Beach State University do gry wejdą 2 maja, wtedy w ćwierćfinale zagrają z lepszym z pary Loyola Chicago/Saint Francis.

Po zakończeniu turnieju finałowego Gajek wróci do Polski, by wziąć udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski. W sezonie 2026/2027 ma z kolei występować w jednym z francuskich klubów.

Wojciech Gajek w ataku podczas MŚ do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe

Wojciech Gajek (z prawej) w reprezentacji Polski do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe

Wojciech Gajek (z nr 24.) w reprezentacji Polski U21 volleyballworld.com materiały prasowe

Arriva Twarde Pierniki Toruń - Śląsk Wrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport