Wybraniec Grbicia wyjechał z Polski, teraz nocą nadeszła wiadomość. Amerykanie świętują

Katarzyna Koprowicz

W gronie zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia na nadchodzący sezon reprezentacyjny znalazł się Wojciech Gajek, który jeszcze w 2025 roku wyjechał z Polski, decydując się na dołączenie do jednej z amerykańskich drużyn. A w tej regularnie błyszczy, ostatnio zachwycił podczas finałowego starcia konferencji Wielki Zachód. Kilkadziesiąt godzin później, w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, nadeszła kolejna wiadomość - powody do świętowania mają Amerykanie z drużyny Polaka, ponieważ ten otrzymał prestiżowe wyróżnienie.

Wojciech Gajek błyszczał podczas mistrzostw świata do lat 21 w 2025 rokuvolleyballworld.commateriały prasowe

Nikola Grbić podczas najbliższego sezonu reprezentacyjnego będzie musiał radzić sobie bez Bartosza Kurka, kapitan kadry poprosił bowiem o przerwę od występów w biało-czerwonych barwach. Pod nieobecność 37-latka naturalnym kandydatem do miana "jedynki" na pozycji atakującego będzie Kewin Sasak, który powinien rywalizować o miejsce w wyjściowej szóstce z Bartłomiejem Bołądziem. Poza tym na zgrupowaniu stawią się też młodzi, utalentowani atakujący: Alaksiej Nasewicz, Bartosz Gomułka, Dawid Dulski i Wojciech Gajek.

Najmłodszy w tym gronie jest 20-letni Gajek, który przed rokiem zachwycił podczas mistrzostw świata do lat 21, a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Utalentowany wychowanek Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla związał się z uniwersytecką drużyną Long Beach State University. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę.

Wojciech Gajek znowu ma powody do świętowania

Polski atakujący grał regularnie i regularnie punktował, a pod koniec rywalizacji w konferencji Wielki Zachód dołożył dużą cegiełkę do końcowego sukcesu drużyny. W finale rozgrywek Gajek wywalczył bowiem aż 33 punkty, jego zespół sięgnął po upragnione trofeum. 20-latek z kraju nad Wisłą miał podwójny powód do świętowania, bowiem nagrodzono go wyróżnieniem dla MVP spotkania.

Zespół Polaka po tytuł sięgnął w niedzielę 26 kwietnia, kilkadziesiąt godzin później, w nocy z wtorku na środę czasu polskiego klub przekazał, że Gajek otrzymał prestiżowe wyróżnienie.

Wojciech Gajek został zawodnikiem tygodnia AVCA
ogłosili z dumą Amerykanie.

AVCA to inaczej Amerykańskie Stowarzyszenie Trenerów Siatkówki, które nie tylko przyznaje nagrody dla najlepszych zawodników tygodnia, ale też rokrocznie wyróżnia najlepszych trenerów i siatkarzy, statuetki wędrują także do najlepszych siatkarek ligi uniwersyteckiej.

Teraz przed Gajkiem i jego kolegami kolejne wyzwania. Już 1 maja rusza rywalizacja o mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, do której przystąpi 12 drużyn - siedmiu mistrzów poszczególnych konferencji i pięć innych wysoko notowanych zespołów. Siatkarze Long Beach State University do gry wejdą 2 maja, wtedy w ćwierćfinale zagrają z lepszym z pary Loyola Chicago/Saint Francis.

Po zakończeniu turnieju finałowego Gajek wróci do Polski, by wziąć udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski. W sezonie 2026/2027 ma z kolei występować w jednym z francuskich klubów.

Wojciech Gajek w ataku podczas MŚ do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe
Wojciech Gajek (z prawej) w reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe
Wojciech Gajek (z nr 24.) w reprezentacji Polski U21volleyballworld.commateriały prasowe
