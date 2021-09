Wybory prezesa PZPS. Wygrają byli zawodnicy czy polityk?

Jacek Kasprzyk był prezesem siatkarskiego związku od 2016 roku. Jego kadencja upływa, poznamy nowego szefa związku. Z pewnym opóźnieniem, bowiem kadencja Jacka Kasprzyka już została przedłużona o rok z powodu pandemii - wybory miały się odbyć rok temu, ale je przełożono. Odbędą się teraz, a nowego prezesa PZPS poznamy w poniedziałek.





Wybory prezesa PZPS. Kto kandyduje?

Byli zawodnicy Sebastian Świderski i Witold Roman zmagają się w walce o to stanowisko z politykiem Ryszardem Czarneckim. To właśnie między Świderskim a Czarneckim ma się rozegrać decydująca walka, oni uważani są za głównych faworytów. Pozostali kandydaci to Andrzej Lemek, prezes Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej, a także wychowawca młodzieży Tomasz Paluch oraz prezes klubu PGE Skra Bełchatów Konrad Piechocki.

Wyboru dokonają delegaci regionalnych związków, których jest 90. Aż dziewięć głosów ma Śląsk, osiem - Mazowsze, Dolny Śląsk, Wielkopolska i Łódzkie - po siedem, Małopolska i Podkarpacie - po sześć, Lubuskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Opolskie i Kujawsko-Pomorskie - po pięć, a Podlasie, Pomorze Zachodnie oraz Warmia i Mazury - po cztery.

