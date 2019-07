Wulgarny wpis Aleksieja Spirydonowa. Obraził Karola Kłosa

Aleksiej Spirydonow, rosyjski siatkarz, który już nieraz zachowywał się bardzo prowokacyjnie, po raz kolejny dał o sobie znać. Tym razem w wulgarny sposób obraził polskiego zawodnika Karola Kłosa, kapitana naszej reprezentacji podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów Final Six.

To już nie pierwszy taki wybryk Spirydonowa, ale wyjątkowo kontrowersyjny. Rosjanin, odpowiadając na Twitterze na jeden z postów Polaka, napisał bowiem: "Polska ku***".

Wcześniej, podczas mistrzostw świata rozgrywanych przed pięcioma laty w Polsce, chciał też na siłę zwrócić na siebie uwagę, udając, że strzela do publiczności na trybunach w czasie jednego z meczów, a potem mówił, że "Polacy to zgniły naród" i "nie zasłużyli na finał". Jawnie prowokował też kibiców, mówiąc, że to "rosyjscy są najlepsi na świecie".



Czy władze światowej albo rosyjskiej siatkówki wyciągną teraz konsekwencje wobec Rosjanina po słowach w kierunku Kłosa? Tego jeszcze nie wiadomo. Warto natomiast przypomnieć, że inny Polski siatkarz Michał Kubiak użył mocnych, choć nie tak wulgarnych słów o zawodnikach z Iranu i został zdyskwalifikowany na sześć meczów w kadrze. Dostał też naganę.

"Wydział Dyscypliny uznał winnym Michała Kubiaka popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, polegającego na tym, że: "podczas wywiadu udzielonego w dniu 26 maja 2019 roku w programie "Prawda Siatki", opublikowanego w internecie, użył określeń niezgodnych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego" - napisano wówczas w komunikacie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

