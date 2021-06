WT w siatkówce plażowej. Trzy polskie pary w fazie pucharowej

Wojtasik i Kociołek występ w grupie H zaczęły od porażki z Amerykankami Kelly Claes i Sarah Sponcil 0:2 (14:21, 19:21). W pojedynku, którego stawką było pozostanie w imprezie, pokonały Hiszpanki Amarantę Navarro i Angelę Lobato 2:1 (21:19, 19:21, 15:9).

Jeszcze nie wiadomo, z kim Polki zagrają w piątkowym barażu.

Tego dnia rywalizację w grupach dokończą męskie duety. Walczący o przypieczętowanie awansu na igrzyska z rankingu olimpijskiego Kator i Łosiak odnieśli w gr. G zwycięstwo nad Holendrami Stefanem Boermansem i Yorickiem de Grootem 2:0 (21:12, 21:18). Dzięki temu są już pewni co najmniej występu w barażu o czołową "16". O przepustkę wprost do 1/8 finału biało-czerwony duet, który w niedzielę wygrał turniej w Soczi, powalczy z Austriakami Robinem Seidlem i Philippem Wallerem.

Fijałek i Bryl z kolei w gr. C na otwarcie wygrali pewnie z Brazylijczykami George'em Souto Wanderleyem i Andre Loyolą Steinem 2:0 (21:15, 21:14). Bezpośredni awans do 1/8 finału da im zwycięstwo nad mającymi w tym roku świetną passę Katarczykami Cherifem Younousse i Ahmedem Tijanem, finałowymi rywalami Kantora i Łosiaka z Soczi.

W eliminacjach odpady trzy polskiej pary - Marta Łodej i Agata Ceynowa, Kinga Legieta i Aleksandra Gromadowska oraz Miłosz Kruk i Mikołaj Miszczuk.

Czterogwiazdkowa impreza w Ostrawie (rangę turnieju WT wyznacza pięciostopniowa skala) to ostatnie tak prestiżowe zawody cyklu, w których do zdobycia są punkty do rankingu olimpijskiego. Na tej postawie pewni występu w Tokio są już Bryl i Fijałek. Bardzo blisko dołączenia do nich są Kantor i Łosiak, którzy obecnie zajmują w nim 14. miejsce. Przepustkę uzyska 15 czołowych par.