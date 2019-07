Brazylijki Agatha Bednarczuk i Eduarda Santos Lisboa oraz Anders Mol i Christian Soerum wygrali rywalizację w turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Tokio. Będący liderami światowego rankingu Norwegowie wygrali piątą imprezę w tym sezonie.

22-letni Mol i starszy o rok Soerum w finale pokonali Nilsa Ehlersa i Larsa Flueggena 2:0 (21:17, 21:18). Niemcy do głównego turnieju dostali się z kwalifikacji. Po raz drugi w historii WT w finale zmierzyły się duety z tych krajów. W 2010 roku w Stavanger górą byli Niemcy - David Klemperer i Eric Koreng wygrali z Tarjeiem Skarlundem i Martinem Spinnangrem.

Mol i Soerum wznowili zwycięską serię - ostatnio równie dobrze poszło im w Gstaad. W czerwcu - po trzech kolejnych triumfach - zajęli drugie miejsce w Warszawie, a następnie nieco niespodziewanie w mistrzostwach świata wywalczyli brąz.

Łącznie w dorobku mają dziewięć zwycięstw w WT, a zawody w stolicy Japonii były ich 26 wspólnym występem w cyklu. Żadna inna para z Europy w tak szybkim tempie nie odniosła takiego sukcesu.

W meczu o brąz Alexander Brouwer i Robert Meeuwsen pokonali Alisona Ceruttiego i Alvaro Filho 2:0 (21:12, 21:17). Holendrzy w 1/8 finału pokonali Piotra Kantora i Bartosza Łosiaka, a Brazylijczycy na tym samym etapie odprawili Grzegorza Fijałka i Michała Bryla.

Mająca polskie korzenie Bednarczuk i Lisboa w decydującym pojedynku okazały się lepsze od liderek światowej listy i wicemistrzyń globu Amerykanek April Ross i Alexandry Klineman 2:0 (21:19, 21:18). Na najniższym stopniu stanęły Kanadyjki Heather Bansley i Brandie Wilkerson, które odniosły zwycięstwo nad Niemkami Julią Sude i Karlą Borger 2:0 (21:19, 21:11).

W barażu o "16" wyeliminowane zostały Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek.

Turniej w Tokio miał cztery gwiazdki w pięciostopniowej skali, którą stosuje się do określania rangi imprez WT. Format imprezy odbiegał od tego, jaki jest zwykle w zawodach cyklu. Z uwagi na to, że w stolicy Japonii za rok odbędą się igrzyska, to obowiązywał system olimpijski. 24 pary zostały podzielone na sześć grup, w którym rywalizowano systemem "każdy z każdym". Bezpośrednio do 1/8 finału awansowały po dwa najlepsze duety z każdej z nich oraz dwie z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Pozostałe pary, które zajęły trzecią pozycję, wystąpiły w barażu.

Wyniki:

kobiety

mecz o 3. miejsce

Heather Bansley, Brandie Wilkerson (Kanada) - Julia Sude, Karla Borger (Niemcy) 2:0 (21:19, 21:11)

finał

Agatha Bednarczuk, Eduarda Santos Lisboa (Brazylia) - April Ross, Alexandra Klineman (USA) 2:0 (21:19, 21:18)

mężczyźni

mecz o 3. miejsce

Alexander Brouwer, Robert Meeuwsen (Holandia) - Alison Cerutti, Alvaro Filho (Brazylia) 2:0 (21:12, 21:17)

finał

Anders Mol, Christian Soerum (Norwegia) - Nils Ehlers, Lars Flueggen (Niemcy) 2:0 (21:17, 21:18)