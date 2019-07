Siatkarze plażowi Maciej Rudol i Mikołaj Miszczuk zajęli drugie miejsce w swojej grupie, co dało im awans do barażu o 1/8 finału w turnieju World Tour w Edmonton. Pierwsze mecze w grupie mają za sobą trzy kobiece pary z Polski.

Rudol i Miszczuk na otwarcie pokonali w gr. E Niemców Philippa Arne Bergmanna i Yannicka Harmsa 2:0 (21:19, 23:21). W drugim spotkaniu, którego stawką był bezpośredni awans do "16", ulegli Austriakom Tobiasowi Winterowi i Julianowi Hoerlowi 1:2 (17:21, 21:18, 13:15).

W barażu zmierzą się z Amerykanami Milesem Evansem i Williamem Kolinske.

To pierwszy wspólny międzynarodowy występ tej polskiej pary. 26-letni Rudol dotychczas występował w tym roku z Jakubem Szałankiewiczem. Młodszy o siedem lat Miszczuk dopiero po raz drugi w sezonie i karierze startuje w zawodach WT. W czerwcu w jednogwiazdkowej imprezie w Baden razem z Mariuszem Prudlem dotarł do ćwierćfinału.

Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz występ w gr. C rozpoczęły od zwycięstwa nad Czeszkami Martiną Bonnerovą i Martiną Maixnerovą 2:0 (21:13, 21:16). Wygraną na początek odnotowały również Monika Brzostek i Aleksandra Gromadowska, które okazały się lepsze w gr. H od Szwajcarek Laury Caluori i Dunji Gerson 2:0 (21:19, 32:30). Oba biało-czerwone duety są już pewne awansu do fazy pucharowej. Drugie mecze w grupach zdecydują, czy awansują od razu do 1/8 finału, czy będą musiały zagrać w barażu.

Porażkę poniosły Martyna Kłoda i Agata Ceynowa, które uległy Francuzkom Aline Chamereau i Alexandrze Jupiter 0:2 (17:21, 17:21). Drugie spotkanie w gr. G Polek zdecyduje, czy wystąpią w drugiej fazie zmagań, czy też odpadną z rywalizacji.

W eliminacjach odpadli Szałankiewicz i Miłosz Kruk oraz Prudel z Dominikiem Poznańskim (przegrali w decydującej rundzie z Rudolem i Miszczukiem).

Rywalizacja w Kanadzie zakończy się w niedzielę.

Turniej WT w Edmonton ma trzy gwiazdki w pięciostopniowej skali, która jest stosowana do oznaczenia rangi zawodów cyklu.

an/ cegl/