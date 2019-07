WT w siatkówce plażowej. Polskie pary męskie odpadły w 1/8 finału

Bartosz Łosiak i Piotr Kantor oraz Grzegorz Fijałek i Michał Bryl odpadli w 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Tokio. Na barażu o "16" zatrzymały się Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek.

Format imprezy w cyklu nie jest taki jak zwykle w imprezach WT. Z uwagi na to, że w Tokio za rok odbędą się igrzyska, to rywalizacja teraz toczy się na takich samych zasadach jak w turnieju olimpijskim. 24 pary zostały podzielone na sześć grup, w którym rywalizowano systemem "każdy z każdym". Bezpośrednio do 1/8 finału awansowały po dwa najlepsze duety z każdej z nich oraz dwie z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Pozostałe pary, które zajęły trzecią pozycję, wystąpiły w barażu.

Fijałek i Bryl w 1/8 finału przegrali z Brazylijczykami Alisonem Ceruttim i Alvaro Filho 0:2 (17:21, 17:21), a Kantor i Łosiak z Holendrami Alexandrem Brouwerem i Robertem Meeuwsenem 1:2 (14:21, 21:18, 10:15).

Pierwsza z polskich par w gr. D pokonała Japończyków Yusuke Ishijimę i Katsuhiro Shiratoriego 2:1 (21:23, 21:18, 16:14) oraz Kanadyjczyków Sama Pedlowa i Sama Schachtera 2:1 (14:21, 21:15, 15:5), a uległa Brouwerowi i Meeuwsenowi 0:2 (19:21, 18:21). Dało im to drugie miejsce w tabeli.

Kantor i Łosiak zajęli trzecie miejsce w gr. C, ale uniknęli barażu. W pierwszym etapie zmagań wygrali z Japończykami Koichim Nishimurą i Daisuke Shibatą 2:0 (21:11, 21:16) oraz Brazylijczykami George'em Souto Wanderleyem i Andre Loyolą Steinem 2:1 (21:14, 19:21, 15:13), a musieli uznać wyższość Niemców Nilsa Ehlersa i Larsa Flueggena 0:2 (12:21, 27:29).

Wojtasik i Kociołek po zajęciu trzeciego miejsca w gr. C trafiły zaś do barażu, w którym uległy Chinkom Xinyi Xia i Fan Wang 0:2 (16:21, 15:21). Wcześniej w pierwszej rundzie rywalizacji przegrały z notującymi ostatnio dobre wyniki Brazylijkami Aną Patricią Ramos i Rebeccą Barbosą Silvą 0:2 (23:25, 19:21) oraz z Amerykankami Kelley Larsen i Emily Stockman 0:2 (21:23. 18:21). Awans do fazy pucharowej dało im zwycięstwo nad Chinkami Chen Xue i Xinxin Wang 2:0 (21:19, 21:10).

Turniej WT w Tokio ma cztery gwiazdki w pięciostopniowej skali, którą stosuje się do określania rangi imprez cyklu. Zakończy się w niedzielę.