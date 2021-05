​WT w siatkówce plażowej. Kantor i Łosiak w ćwierćfinale

Kantor i Łosiak wygrali w sobotę ze Szwajcarami Marco Krattigerem i Florianem Breerem 2:0 (21:18, 25:23). O półfinał powalczą później z utytułowanymi i doświadczonymi Łotyszami Aleksandrsem Samoilovsem i Janisem Smedinsem.

Z kolei Fijałek i Bryl odpadli z rywalizacji po porażce z Holandrami Stevenem van de Velde i Christiaanem Varenhorstem 1:2 (21:18, 19:21, 14:16).

Wcześniej w barażu o 1/8 finału odpadły Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek, a eliminacji nie przebrnęły dwie polskie pary - Marta Łodej i Agata Ceynowa oraz Maciej Rudol i Jakub Szałankiewicz.

Reklama

Czterogwiazdkowa impreza w Soczi (rangę turnieju WT wyznacza pięciostopniowa skala) to przedostatnie tak prestiżowe zawody cyklu, w których do zdobycia są punkty do rankingu olimpijskiego. Na tej postawie pewni występu w Tokio są już Bryl i Fijałek, a o przypieczętowanie go walczą jeszcze Kantor i Łosiak.