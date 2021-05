WT w siatkówce plażowej. Kantor i Łosiak awansowali do ćwierćfinału

Piotr Kantor i Bartosz Łosiak awansowali do ćwierćfinału trzeciego turnieju World Tour w siatkówce plażowej w meksykańskim Cancun. W 1/8 finału odpadły Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LM siatkarzy. Tomasz Swędrowski przed finałem Trentino - Grupa Azoty ZAKSA: Psychika będzie miała w tym meczu duże znaczenie (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Kantor i Łosiak wygrali z Łotyszami Aleksandrsem Samoilovsem i Janisem Smedinsem 2:0 (22:20, 21:15). Ich ćwierćfinałowymi rywalami będą Włosi Adrian Ignacio Carambula Raurich i Enrico Rossi.

Reklama

Z kolei Wojtasik i Kociołek w 1/8 finału przegrały z australijskim duetem Taliqua Clancy, Mariafe Artacho Del Solar 0:2 (18:21, 17:21).

Nie przeszli fazy grupowej Grzegorz Fijałek i Michał Bryl, natomiast już w kwalifikacjach odpadli Maciej Rudol i Jakub Szałankiewicz oraz Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz.

Wszystkie trzy turnieje w Cancun są czterogwiazdkowe (rangę zawodów cyklu wyznacza pięciostopniowa skala) i kluczowe dla ekip walczących o punkty do olimpijskiego rankingu. Z polskich par szczególne znaczenie ma to dla Kantora i Łosiaka. Fijałek i Bryl są już pewni wywalczenia przepustki do Tokio.



Zdjęcie Piotr Kantor i Bartosz Łosiak / AFP

giel/ af/ sab/