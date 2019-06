WT w siatkówce plażowej. Fijałek i Bryl nadzieją na drugi z rzędu polski triumf

Michał Bryl i Grzegorz Fijałek będą największą nadzieją kibiców na drugi z rzędu polski triumf w turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie. Rozpoczynająca się w środę impreza będzie dla światowej czołówki ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata.

Zdjęcie Grzegorz Fijałek /AFP

Rok temu historyczne zwycięstwo w zawodach WT w kraju odnieśli Bartosz Łosiak i Piotr Kantor. Nie będą jednak mieli szansy w takim składzie walczyć o powtórzenie tego wyniku. Pierwszy z nich w drugiej połowie maja, podczas półfinału turnieju WT w Itapemie, doznał pęknięcia kości w stopie i zabraknie go w turnieju w stolicy. U boku Kantora zastąpi go doświadczony Mariusz Prudel. Obaj nominalnie występują na tej samej pozycji - jako blokujący.

Główną nadzieją kibiców "Biało-Czerwonych" będą więc znajdujący się ostatnio w dobrej formie Bryl i Fijałek. W Itapemie zajęli drugie miejsce, a następnie w Ostrawie trzecie, co zaowocowało awansem na pozycję wiceliderów światowego rankingu.

"Jak będzie w Warszawie? W półfinale przeciwko Czechom w Ostrawie doping tamtejszych kibiców trochę nas przytłoczył, a rywalom dał kopa. Jeśli my będziemy mieć w stolicy takie wsparcie, na pewno nam to pomoże. Priorytetem w tym roku są mistrzostwa świata, ale damy z siebie oczywiście wszystko. Nie będę jednak deklarował niczego konkretnego" - zaznaczył Bryl.

Poza nim i jego partnerem oraz Kantorem i Prudlem pewni miejsca w turnieju głównym są także Maciej Rudol i Jakub Szałankiewicz, którzy dostali od organizatorów tzw. dziką kartę. W drugiej połowie maja wygrali dwugwiazdkowy (w skali do pięciu) turniej WT w Aydin. W kwalifikacjach wystąpią zaś Miłosz Kruk i Dominik Poznański.

Wśród kobiet także trzy krajowe duety są pewne miejsca w fazie grupowej, są nimi: Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek, Monika Brzostek i Aleksandra Wachowicz oraz Martyna Kłoda i Agata Ceynowa. Ostatnia z par dostała tzw. dziką kartę. W eliminacjach wystąpią Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Gromadowska, Marta Duda i Marta Łodej oraz Patrycja Jundziłł i Klaudia Perowicz.

Zaprezentuje się też wiele par ze światowej czołówki, na czele z liderami rankingu Kanadyjkami Heather Bansley i Brandie Wilkerson oraz Andersem Berntsenem Molem i Christianem Sandlie Soerumem. Norwegowie są rewelacją poprzedniego sezonu, a w tym kontynuują dobrą passę - wygrali trzy ostatnie turnieje WT.

Czterogwiazdkowa impreza w Warszawie będzie ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającymi się 28 czerwca w Hamburgu mistrzostwami świata.

Zmagania w stolicy rozpoczną się oficjalnie środowymi kwalifikacjami, które dzień wcześniej poprzedzą wewnętrzne (krajowe) eliminacje. Rywalizacja w turnieju głównym zainaugurowana zostanie w czwartek. Finał kobiet zaplanowano na sobotę, a mężczyzn na niedzielę.

To druga edycja turnieju na obiektach Monta Beach Volley Club. O ile rok temu pogoda nie dopisała, to według prognoz tym razem aura ma być znacznie bardziej sprzyjająca. Organizatorzy zapowiadają szereg atrakcji pozasportowych. Jedną z nich będą dwie kabiny do krioterapii do dyspozycji zawodników i kibiców. Będzie też możliwość zarejestrowania się do banku potencjalnych dawców szpiku.