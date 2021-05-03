Australijki Taliqua Clancy i Mariafe Artacho del Solar wygrały trzeci turniej World Tour w siatkówce plażowej w meksykańskim Cancun. W finale pokonały Brazylijki Agathę Bednarczuk i Eduardę Santos Lisboę 2:1 (19:21, 22:20, 16:14).
Reklama
Na najniższym stopniu podium stanęły Amerykanki April Ross i Alix Klineman, które wygrały z kanadyjską parą Sarah Pavan, Melissa Humana-Paredes 2:0 (21:16, 21:15).
Z dwóch polskich duetów lepiej spisały się Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek, które dotarły do 1/8 finału. Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz odpadły w eliminacjach.
Finał
Taliqua Clancy, Mariafe Artacho del Solar (Australia) - Agatha Bednarczuk, Eduarda Santos Lisboa (Brazylia) 2:1 (19:21, 22:20, 16:14).
o trzecie miejsce
April Ross, Alix Klineman (USA) - Sarah Pavan, Melissa Humana-Paredes (Kanada) 2:0 (21:16, 21:15)