​WT w siatkówce plażowej. Amerykanki i Czesi najlepsi w Dausze

Amerykanki April Ross i Alix Klineman oraz Czesi Ondrej Perusic i David Schweiner wygrali turniej World Tour w siatkówce plażowej w Dausze.

W finałach pokonali odpowiednio Kanadyjki Sarah Pavan i Melissę Humanę-Paredes 22:20, 21:18 oraz Brazylijczyków Gustavo Albrechta Carvalhaesa i Evandro Goncalvesa Oliveirę Juniora 21:16, 21:19.



Polacy nie zaliczyli najlepszego startu w sezon. Bartosz Łosiak i Piotr Kantor odpadli w 1/8 finału, a Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek - w barażu o tę rundę w turnieju. Kwalifikacji nie przeszli Maciej Rudol i Mikołaj Miszczuk oraz Agata Ceynowa i Marta Łodej.



W stolicy Kataru odbył się już w tym roku jeden turniej WT, ale niższej kategorii - miał tylko jedną gwiazdkę na pięć możliwych, w związku z czym nie startowała w nim światowa czołówka. Trwająca rywalizacja w Dausze ma cztery.



W ubiegłym roku triumfowali tam Michał Bryl i Grzegorz Fijałek, którzy w tym roku nie startują, ponieważ Fijałek dochodzi do pełni zdrowia po operacji barku.



W tym sezonie planowanych jest jeszcze m.in. siedem imprez czterogwiazdkowych, z których na pięciu będzie można wywalczyć punkty do rankingu decydującego o kwalifikacjach olimpijskich. Ostateczny ranking olimpijski kobiet i mężczyzn opublikowany zostanie 14 czerwca. Do igrzysk zakwalifikuje się po 15 par z najwyższych lokat, przy czym z jednego kraju miejsce w Tokio będą mieć najwyżej po dwie.



Na 21-27 czerwca planowane są jeszcze kontynentalne turnieje kwalifikacyjne, które mają być ostatnią szansą na uzyskanie przepustki do Tokio.





Wyniki kobiet:



mecz o 3. miejsce

Agatha Bednarczuk, Eduarda Santos Lisboa (Brazylia) - Kelley Kolinske, Emily Stockman (USA) 2:0 (21:13, 21:14)



finał

April Ross, Alix Klineman (USA) - Sarah Pavan, Melissa Humana-Paredes (Kanada) 2:0 (22:20, 21:18)



Wyniki mężczyzn:



mecz o 3. miejsce

Jacob Gibb, Taylor Crabb (USA) - Philip Dalhausser, Nicholas Lucena (USA) 2:0 (21:9, 23:21)



finał

Ondrej Perusic, David Schweiner (Czechy) - Gustavo Albrecht Carvalhaes, Evandro Goncalves Oliveira Junior (Brazylia) 2:0 (21:16, 21:19).