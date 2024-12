Wstrząs w polskim klubie, a teraz taki zwrot. Rywale się pogrążają

PSG Stal Nysa ucieka ze strefy spadkowej PlusLigi. Drużyna, którą ostatnio wstrząsnęła zmiana szkoleniowca, przed własną publicznością ograła Barkom Każany Lwów. To był dla siatkarzy z Nysy kluczowy mecz - pokonali bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie w elicie. Motorem napędowym drużyny był Marokańczyk Zouheir El Graoui. Jego zespół co najmniej do poniedziałku opuszcza strefę spadkową.