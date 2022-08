Wstrząs u współgospodarzy MŚ siatkarzy. Jednogłośna decyzja

Decyzja słoweńskiej federacji to prawdziwy wstrząs w tamtejszej siatkówce. Lebedew objął stery kadry dopiero przed tym sezonem, zastępując Alberto Giulianiego . Poprzednik zdobył ze Słowenią dwa srebrne medale mistrzostw Europy, Australijczyk stanął więc przed trudnym zadaniem nawiązania do tych sukcesów.

Ale nie dostał szansy nawiązania do tych wyników - stracił pracę jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego dużego turnieju. Prowadził Słoweńców jedynie w Lidze Narodów. Tam nie zdołał awansować do czołowej ósemki i turnieju finałowego . Na początku rozgrywek dał jednak odpocząć kilku zawodnikom, dopiero w ostatnim turnieju fazy zasadniczej, w Gdańsku, dysponował pełnym składem. Skończyło się na dziesiątym miejscu, ale Lebedew nie robił z tego tragedii.

- Medale mistrzostw Europy, wysokie oczekiwania zawodników - presja jest z nami wszędzie. Oczywiście nie aż taka jak w Polsce. Tutaj, gdy przegrasz jednego seta, to największa katastrofa w historii - obrazowo opowiadał Interii o atmosferze w słoweńskiej kadrze .

Jednomyślna decyzja federacji tuż po... weselu środkowego

18 dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata Lebedew stracił jednak pracę. Słoweńska federacja ograniczyła tłumaczenie powodów tej decyzji do lakonicznego oświadczenia. “ Oceniliśmy, że potrzebujemy pewnych zmian do wypełnienia naszych celów na mistrzostwach świata . Jednogłośnie zdecydowaliśmy o zmianie głównego szkoleniowca, któremu chcemy podziękować za jego pracę" - czytamy w komunikacie związku.

Decyzja jest zaskakująca, bo następca Lebedewa będzie mieć niewiele czasu, by przygotować zespół. Obejmie siatkarzy, którzy dopiero co wrócili... z wesela. W weekend ślub wziął słoweński środkowy Jan Kozamernik , a na uroczystości było obecnych wielu jego kolegów z kadry, m.in. Klemen Cebulj czy Tine Urnaut .

Nowa posada na urodziny. Pierwsza szansa Cretu

Mimo to nie porozumiał się z klubem w kwestii przedłużenia umowy. Nowym szkoleniowcem ZAKS-y został Tuomas Sammelvuo, a Cretu pozostawał bez pracy. Oficjalnie nową posadę obejmuje w dniu 54. urodzin. Praca z kadrą to dla niego nie pierwszyzna. Dotąd prowadził jednak reprezentacje z drugiego europejskiego szeregu - Rumunię i Estonię. Tym razem przejmie drużynę, która jest w szerokim gronie kandydatów do medalu.