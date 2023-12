Wstrętne zachowanie wobec siatkarek. Klub ujawnia i zapowiada zdecydowane kroki

Paulina Damaske , przyjmująca drużyny z Bielska-Białej, ujawniła na Instagramie wiadomość, jaką otrzymała po spotkaniu . Nie nadaje się do cytowania, jest pełna wulgaryzmów i złorzeczeń , które na szczęście siatkarka zdecydowała się zamazać. Z tekstu wynikało, że jego autor obstawił wygraną bielszczanek w zakładach bukmacherskich.

Wyrażanie swojej opinii to jedno, ale prześladowanie i nękanie wielu zawodniczek to przesada. Mam nadzieję, że kolega z anonimowego konta dużo stracił obstawiając ten mecz

BKS BOSTIK Bielsko-Biała zapowiada działania. "Nie ma zgody na takie zachowanie"

BKS BOSTIK w komunikacie potwierdził to, co sugerowała Damaske - że podobne wiadomości otrzymało kilka zawodniczek drużyny. Przy okazji na grafice, którą dołączył do oświadczenia, ujawnił treść kilku innych wpisów w mediach społecznościowych po porażce z UNI Opole.