Wśród polskich siatkarzy to już plaga. Reprezentant Polski załamany

Siatkarze od lat narzekają na przepełniony terminarz, ale minionego lata mieli do rozegrania jeszcze więcej meczów niż zwykle . Reprezentanci większości krajów rywalizowali w trzech dużych turniejach - Lidze Narodów, mistrzostwach kontynentu oraz kwalifikacjach olimpijskich.

Efekty przemęczenia siatkarzy widać od pierwszych chwil sezonu ligowego. W PlusLidze już na starcie rozgrywek kontuzjowanych jest kilkunastu zawodników . W niedzielę dołączył do nich kolejny. Niestety problemy ma jeszcze jeden reprezentant Polski.

Bartosz Kwolek to mistrz świata z 2018 roku i wicemistrz z 2022 r. W tym sezonie również był powołany do reprezentacji Polski, ale ostatecznie nie wystąpił w żadnym meczu. Najpierw otrzymał więcej wolnego z powodu planowanego ślubu. Później nie dołączył już do drużyny Nikoli Grbicia.