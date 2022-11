Wsparcie kibiców dla Wilfredo Leona. Transparent i kolejne zwycięstwo

Przed rozpoczęciem spotkania na trybunach został rozwinięty transparent z napisem skierowanym do 29-letniego przyjmującego. “Leo jesteś skałą" - napisali po włosku do reprezentanta Polski.

Leon był w hali z drużyną, założył nawet strój meczowy, ale całe spotkanie spędził wśród rezerwowych. Trener Andrea Anastasi wolał go oszczędzać po wypadku sprzed kilku dni. W czasie finału Superpucharu Włoch siatkarz poślizgnął się na mokrej plamie na boisku. Upadł, lądując po ataku z drugiej linii i dwa razy uderzył głową o podłogę.

Leon na chwilę stracił przytomność. - Byłem przerażony - opowiadał później Anastasi. Na boisku szybko pojawili się lekarze. Na szczęście reprezentant Polski już po kilku minutach doszedł do siebie i cieszył się wraz z kolegami ze zwycięstwa. Później dwukrotnie był badany tomografem, który nie wykazał niczego niepokojącego.

Perugia niepokonana. 11 punktów Kamila Semeniuka

W niedzielnym spotkaniu w podstawowym składzie Perugii zastępował go Ołeh Płotnicki, który stworzył parę przyjmujących z Kamilem Semeniukiem. Ukrainiec spisał się nieźle, problemy w trakcie spotkania przeżywał natomiast Polak. Z dobrej strony pokazał się jednak wtedy, gdy był najbardziej potrzebny. Pod koniec pierwszego seta to właśnie on skończył ważne ataki, pomagając w wygranej 26:24.