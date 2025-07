Wschodząca gwiazda kadry Grbicia mogła pójść w ślady mistrza. Doszło do zwrotu

Maksymilian Granieczny, który 7 lipca świętuje 20. urodziny, jest jednym z objawień tegorocznego sezonu Ligi Narodów. Debiutujący w seniorskiej kadrze libero najpierw otrzymał od Nikoli Grbicia powołanie do szerokiego składu, a następnie pojechał na turnieje do Xi'an i Chicago. Szansę od Serba wykorzystał, bo prezentował się z kapitalnej strony. Pod nieobecność Pawła Zatorskiego, który zrobił sobie przerwę od gry w biało-czerwonych barwach, Granieczny wyrasta na poważnego kandydata do wyjazdu na wrześniowe mistrzostwa świata.

"Ogromnie się cieszę, że mogę tu być, że jestem w tym miejscu. Jeszcze parę lat temu marzyłem, by być z tymi ludźmi. Moje marzenia z dziecięcych lat się spełniają. Wierzę, że w kolejnych dniach, tygodniach, latach dalej to będzie szło do przodu, żebym mógł realizować kolejne cele" - mówił przed debiutem w Lidze Narodów.

Maksymilian Granieczny mógł pójść w ślady Leszka Blanika

I chociaż Granieczny od lat marzył o grze w seniorskiej kadrze, to jego przygoda ze sportem nie zaczęła się od siatkówki. Początkowo przyszły reprezentant Polski razem ze starszym bratem Beniaminem trenował gimnastykę sportową w klubie Ludwika Blanika - ojca Leszka Blanika, który w 2008 roku wywalczył złoto w gimnastyce sportowej podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie.

"Maks był bardzo zaangażowany i przyznam, że miał świetne warunki do uprawiania gimnastyki sportowej. Fizycznie nadawał się znakomicie. Był mniejszy, szczuplejszy niż brat, który fizycznie był trochę tęższy. Maks do tego był bardzo pracowity i myślę, że miał przed sobą karierę w tej dyscyplinie. Nie wiem, czy byłby zawodnikiem pokroju mojego Leszka, ale na pewno mógł coś osiągnąć w kraju na szczeblu juniora" - opowiadał Ludwik Blanik w rozmowie z tvpsport.pl.

Ostatecznie Granieczny nie poszedł w ślady Leszka Blanika. W wieku 12 lat zdecydował, że skupi się wyłącznie na siatkówce. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo już trzy lata później utalentowany siatkarz zadebiutował w Lidze Mistrzów w barwach Jastrzębskiego Węgla. Zdaniem Ludwika Blanika te kilka lat treningów na sali gimnastycznej nie poszło na marne.

Oglądam czasami jego mecze. Widzę, że gimnastyka miała na niego wielki wpływ. Jego sprawność jest bardzo duża

Mama siatkarza, Alicja Granieczna, w wywiadzie dla tvpsport.pl opublikowanym dwa lata temu zdradziła z kolei, że wprawdzie jej syn zaczynał przygodę ze sportem od gimnastyki, ale szybko zaczął interesować się też piłką nożną i siatkówką. Miłością do ostatniej z dyscyplin zarazili go rodzice.

"Tata Maksa od podstawówki interesował się siatkówką i to od niego wszystko się zaczęło. Później wciągnął mnie w amatorskie granie ze znajomymi. To następnie 'przeszło' na dzieci" - tłumaczyła Alicja Granieczna.

Granieczny, który od sezonu 2025/2026 ponownie będzie reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla (poprzednie dwa lata spędził w Cuprum Lublin i Cuprum Stilon Gorzów), znalazł się niedawno w gronie powołanych na turniej Ligi Narodów w Gdańsku. Coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie 20-latek oraz Jakub Popiwczak pojadą następnie na turniej finałowy, a we wrześniu na mistrzostwa świata.

